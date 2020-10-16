Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, с апреля по июнь 2020 года общество с ограниченной ответственностью, которое занимается оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием, не выплачивало зарплату менеджеру.

Общий размер долга превысил отметку в 44 тысячи рублей, хотя возможность погасить его была.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, которую провела прокуратура Фрунзенского района Саратова.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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