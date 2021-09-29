69-летняя жительница Саратова зарезала собственного зятя.

Пенсионерке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Следователи выяснили, что 69-летняя женщина жила вместе со взрослой дочерью и её сожителем в собственной квартире дома на улице Советская в Саратове.

44-летний зять нигде не работал и употреблял алкоголь.

Днём 26 сентября между родственниками дома вспыхнула ссора, во время которой пожилая женщина предъявила претензии своему непутевому зятю.

Тот за словом в карман не полез и стал материть старушку.

Когда разозленный мужчина собрался выйти из дома, то сзади получил от обиженной тёщи ножом в спину.

— От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение спины с повреждением легкого и аорты, — раскрыли детали убийства в СКР.

Пенсионерка во всем созналась. До суда она будет находиться под домашним арестом.

Фото: СКР