69-летняя жительница Саратова зарезала собственного зятя.
Пенсионерке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Следователи выяснили, что 69-летняя женщина жила вместе со взрослой дочерью и её сожителем в собственной квартире дома на улице Советская в Саратове.
44-летний зять нигде не работал и употреблял алкоголь.
Днём 26 сентября между родственниками дома вспыхнула ссора, во время которой пожилая женщина предъявила претензии своему непутевому зятю.
Тот за словом в карман не полез и стал материть старушку.
Когда разозленный мужчина собрался выйти из дома, то сзади получил от обиженной тёщи ножом в спину.
— От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение спины с повреждением легкого и аорты, — раскрыли детали убийства в СКР.
Пенсионерка во всем созналась. До суда она будет находиться под домашним арестом.
Фото: СКР