В Саратове полицейские и общественники два дня проверяли по ночам и вечерам соблюдение закона «О тишине». Об этом сообщили в городском УМВД.

Местами рейдов стали набережная Космонавтов и Волжская улица.

Владельцам кафе и ресторанов в исторической части города напомнили о том, что излишний шум с 21:00 до 9:00 может повлечь за собой штраф. Граждане отдадут до двух тысяч рублей, должностные лица уже пять тысяч рублей, а организации до 30 тысяч рублей.

В ходе рейда также обнаружили граждан, которые распивали спиртное в общественном месте или уже были на улице «под градусом», припаркованные с нарушениями автомобили.

Общественники побывали в магазине на проспекте 50 лет Октября, куда не раз приходила полиция из-за продажи спиртного по ночам. А еще в торговой точке на 1-м Топольчанском проезде, которая оказалась закрыта. До этого за незаконную продажу алкоголя в этом месте владельца штрафовали на 30 тысяч рублей.