Прокуратура Саратовской области провела анализ состояния законности в сфере переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Выяснилось, что в Балаково и Заводском районе Саратова во вновь построенных домах для переселенцев из аварийного жилья выявлены нарушения противопожарного законодательства. Меры по их устранению приняты только после внесения соответствующих представлений.

По иску прокуратуры Фрунзенского района Саратова суд признал незаконным бездействие муниципалитета по расселению аварийного дома, формированию под ним земельного участка, возложена обязанность исполнить предусмотренные распоряжением мероприятия.

В ходе рассмотрения представления прокуратуры Саратова в доме, не включенном в действующую программу переселения, организованы противоаварийные мероприятия в целях укрепления несущих конструкций здания, установлены аварийные маячки.

А надзорное ведомство Петровского района заставило местную администрацию обозначить сроки расселения и сноса признанного аварийным многоквартирного дома в поселке Пригородный.

Прокуроры Балаково, Заводского и Фрунзенского районов Саратова обязали муниципалитеты инициировать процедуру признания домов аварийными.