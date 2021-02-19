Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в местных пожарных частях. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что у личного состава нет необходимого оборудования, техника неисправна, нет необходимых средств для пожаротушения.

Выявлены несоответствия требованиям и нормам законодательства помещений пожарных частей, использование средств индивидуальной защиты, боевой одежды за пределами срока ее эксплуатации.

Также нет необходимых допусков и согласий для тушения пожара в электроустановках, находящегося под напряжением до десяти киловатт.

В помещениях пожарных частей нет соответствующего оборудования, отсутствуют помещения для сушки боевой одежды, башни для сушки пожарных рукавов, пожарные носят грязную одежду.

Там нет газоотводов для выхлопных труб от работающих двигателей пожарных автомобилей. В помещениях дежурной смены нет уплотняющих устройств для защиты от проникновения выхлопных газов и паров бензина.

В региональное ГУ МЧС внесено представление, которое рассмотрели. Приняты меры к устранению выявленных нарушений.