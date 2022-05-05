В Саратовской области сотрудники прокуратуры заблокировали несколько десятков интернет-ресурсов с запрещенной информацией.

Как сообщили в региональной прокуратуре, проверка была проведена по обращениям граждан.

Надзорное ведомство установило, что на указанных ими сайтах размещались предложения купить без прохождения осмотра медицинские книжки с положительным результатом комиссии, а также листы временной нетрудоспособности и другие медицинские документы.

Сайты торговали и документами о получении образования без фактического прохождения обучения.

По требованиям прокуратуры области Роскомнадзор заблокировал более 50 таких сайтов.