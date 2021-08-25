Индекс промышленного производства в Саратовской области сильно вырос за 2021 год. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

Рост ИПП с января по июль 2021 года составил 118,9 процентов. Аналогичный показатель за июль 2021 года по отношению к июлю прошлого года составил 104,7%, сообщает Саратовстат.

Положительный рост обеспечен опережающим развитием обрабатывающих производств, их доля составляет более 75 процентов от общего объема отгрузки. Показатель по этому виду деятельности составляет 125% к семи месяцам прошлого года, к июлю – 108,1%.

ИПП в обеспечении электроэнергией, газом и паром за семь месяцев составил 111,8 процентов.