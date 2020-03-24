В Заводском районе задержана воровка элитной парфюмерии. Об этом сообщили в Росгвардии.

Вчера на проспекте Энтузиастов, 58 патрульные задержали 25-летнюю девушку, которую подозревали в краже. В тот же вечер за помощью обратился директор магазина бытовой химии и сообщила, что одна из покупательниц стащила несколько флаконов с духами и поспешила удалиться на припаркованной отечественной легковушке Lada Kalina.

Вскоре правоохранители обнаружили машину и его владелицу. Выяснилось, что задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности.