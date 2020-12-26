Сегодня, 26 декабря, саратовская служба спасения отмечает 23-летие.

— История нашего учреждения началась в далёком 1997 году с небольшого отряда, расположенного на территории г. Саратов. За эти годы мы росли, развивались и сейчас наша служба это мощная структура, которая выполняет работы самого разного характера. Тысячи спасенных, много слов благодарности. Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Маркс, Аткарск, Хвалынск, Новоузенск, Ершов, Ртищево, весь облспас, с Днём рождения!!! — написал в своем аккаунте в соцсети Instagram начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.