Спортсменка спортшколы «Юность» из Балакова Саратовкой области Анастасия Кукушкина стала лучшей легкоатлеткой в Европе, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

У легкоатлетки наилучший результат в секторе для прыжков в длину. Анастасия — чемпионка зимнего первенства Саратовской области — 2020. Кандидат в мастера спорта выступала среди девушек до 17 лет.

15-летняя Кукушкина входит в состав сборной России, она неоднократная победительница первенств страны по легкой атлетике и многоборью.

Одно из крупнейших в Европе молодежных соревнований проходило 6–8 марта на площадке выставочно-спортивного центра финского Тампере. В состав сборной России входили юные спортсмены из четырех регионов: Ивановской, Московской, Владимирской и Саратовской областей.