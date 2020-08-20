Фестивалем красоты, моды и таланта во всех возрастных категориях и отборочным этапом фестивалей «World Russian Beauty» и «World Beauty», которые являются самыми престижным Фестивалями красоты и таланта, в первую очередь, наций и народностей бывшего СССР, проживающих в разных странах мира.

Организаторами Фестиваля красоты и моды «RUSSIAN BEAUTY 2020» являются компании World Beauty, World Russian Beauty и Fashion House International. Это масштабное мероприятие, которое даёт возможность пройти отбор на конкурсы мирового уровня, такие, как: Miss World Russian Beauty 2020 / Мировая Русская Красавица 2020»; Miss European Beauty 2020 / Красавица Европы 2020; Miss Asia Beauty 2020 / Красавица Азии 2020; Miss World Beauty 2020 / Мировая Красавица 2020.

Почетными гостями фестиваля этого года стали: Пьер Карден, Вячеслав Зайцев, Юрий Куклачев, Борис Грачевский, актёры из советского детского музыкального трехсерийного телефильма «Приключения Электроника»: Юрий и Владимир Торсуевы и другие известные личности и деятели индустрии моды.

Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Екатерина Лихолетова приняла участие в Фестивале красоты и моды «RUSSIAN BEAUTY 2020» в Москве и завоевала титул Grand-Prix Top Model Russia.

— Всё началось с того, что мне написали из Московского журнала «World Beauty» и предложили напечататься в качестве героини журнала, а потом пригласили поучаствовать в фестивале». Это самые искренние эмоции и один из лучших дней в моей жизни. Я познакомилась с очень приятными и хорошими людьми и открыла, прежде всего, для себя то, что всё-таки в этой жизни всё возможно и мечты становятся реальностью, — поделилась студентка Президентской академии Екатерина Лихолетова.