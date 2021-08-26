Сегодня, 26 августа, саратовская теннисистка Маляк Алиева победила соперницу из Кореи и вышла в четвертьфинал соревнований по настольному теннису на Паралимпиаде-2021 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда и соцзащиты.

Напомним, что ранее саратовчанка победила в первом туре по настольному теннису. Новое состязание между нашей спортсменкой и кореянкой Ли Кунву состоялось в 10:20 утра по токийскому времени. Матч состоял из четырех партий.

С общим счетом 3:1 Маляк вышла первым номером из группы С в четвертьфинал.