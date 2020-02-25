Саратовская теннисистка завоевала второе место на международном турнире, сообщает минспорта.

В Альметьевске с 17 по 21 февраля проходили международные соревнования по теннису, серии ITF. В них приняли участие порядка 64 спортсменов из Великобритании, Швейцарии, России, Украины, Турции и других стран.

Саратовскую область представила воспитанница спортивной школы Олимпийские ракетки Динара Аллоярова. В женской одиночной категории девушка взяла второе место уступив россиянке Ксении Зайцевой.

Подготовила теннисистку к победам тренер специализированного отделения Светлана Гасанова.