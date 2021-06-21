Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте решили поддержать сборную РФ на чемпионате Европы по футболу.

Они записали спортивный флешмоб и продемонстрировали на футбольном поле мастерство владения мячом, а также исполнили несколько футбольных трюков, выразив тем самым поддержку нашей российской сборной.

Участие приняли специалисты группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом при Приволжском ЛУ МВД России на транспорте: майор внутренней службы Данил Беляев и капитан внутренней службы Михаил Михайлов. Правоохранители пожелали сборной удачи и победы.