Труп зарезанного мужчины был найден 26 сентября в квартире дома на улице Советская в Саратове.

Как сообщили в региональном СУ СКР, убитому было 44 года.

— Во время осмотра на теле мужчины выявлено колото-резаное ранение в области спины, — уточнили следователи.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В убийстве подозревается мать сожительницы погибшего. Что именно привело к убийству, пока не сообщается.

Пожилая женщина задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото : СКР