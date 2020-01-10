Доигровщица из волейбольной команды «Протон-Саратов» Ярослава Симоненко включена в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в 2020 году в Токио, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня у нее и других российских волейболисток заканчивают трехдневные сборы в подмосковном Новогорске. Там девушки прошли полное медицинское обследование, познакомились с тренерами и руководством Всероссийской федерации волейбола.

Если решение о включении Ярославы Симоненко в сборную будет принято, летом она поедет в Токио.