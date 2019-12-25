Личным кабинетом «Ростелекома» пользуются 70% абонентов компании в Саратовской области.

В этом году в виртуальном офисе зарегистрировались более 50 тысяч человек. Популярность сервис приобрел благодаря удобству дистанционно управлять услугами и контролировать лицевой счет.

В личном кабинете пользователь может в любое время посмотреть информацию о

текущем состоянии лицевого счета и начислениях за подключенные услуги. Сервис

позволяет пополнить баланс с помощью банковской карты без комиссии или

электронными деньгами с моментальным зачислением денежных средств.

Ежемесячное списание необходимой суммы с карты клиент может поручить сервису

«Автоплатеж».

Пользователь дистанционного сервиса может самостоятельно поменять тарифный

план и заказать дополнительные услуги. При необходимости в чате или разделе

«Обратная связь» можно уточнить информацию или задать вопрос специалисту.

Личный кабинет помогает клиенту осуществлять платежи за близких и

родственников-абонентов «Ростелекома» под одной учетной записью.

Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского

филиала ПАО «Ростелеком»: «Наши клиенты могут выбирать наиболее удобный для себя формат общения с компанией. Большинство пользователей предпочитают онлайн-офис, позволяющий экономить время. В личном кабинете «Ростелекома» зарегистрировано более 300 тысяч саратовцев, и это число постоянно растет. Мы в свою очередь постоянно развиваем возможности дистанционного обслуживания, не требующего личного присутствия абонента в офисе компании».

Зарегистрироваться в личном кабинете «Ростелекома» можно на корпоративном

ресурсе lk.rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком» для операционных

систем iOS и Android.