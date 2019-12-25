Личным кабинетом «Ростелекома» пользуются 70% абонентов компании в Саратовской области.
В этом году в виртуальном офисе зарегистрировались более 50 тысяч человек. Популярность сервис приобрел благодаря удобству дистанционно управлять услугами и контролировать лицевой счет.
В личном кабинете пользователь может в любое время посмотреть информацию о
текущем состоянии лицевого счета и начислениях за подключенные услуги. Сервис
позволяет пополнить баланс с помощью банковской карты без комиссии или
электронными деньгами с моментальным зачислением денежных средств.
Ежемесячное списание необходимой суммы с карты клиент может поручить сервису
«Автоплатеж».
Пользователь дистанционного сервиса может самостоятельно поменять тарифный
план и заказать дополнительные услуги. При необходимости в чате или разделе
«Обратная связь» можно уточнить информацию или задать вопрос специалисту.
Личный кабинет помогает клиенту осуществлять платежи за близких и
родственников-абонентов «Ростелекома» под одной учетной записью.
Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского
филиала ПАО «Ростелеком»: «Наши клиенты могут выбирать наиболее удобный для себя формат общения с компанией. Большинство пользователей предпочитают онлайн-офис, позволяющий экономить время. В личном кабинете «Ростелекома» зарегистрировано более 300 тысяч саратовцев, и это число постоянно растет. Мы в свою очередь постоянно развиваем возможности дистанционного обслуживания, не требующего личного присутствия абонента в офисе компании».
Зарегистрироваться в личном кабинете «Ростелекома» можно на корпоративном
ресурсе lk.rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком» для операционных
систем iOS и Android.