Саратовская область вошла в число регионов, в которых активнее всего закупается сельскохозяйственная техника. Рейтинг составлен Росагролизингом.

В прошлом году аграрии из нашего региона приобрели новой техники на сумму 7,5 миллиарда рублей, в том числе 445 тракторов и 200 комбайнов.

—Поступление новых сельскохозяйственных машин в регион — это индикатор темпов технической модернизации сельхозпроизводства. Улучшение оснащенности отражается на экономике каждого хозяйства и предприятия: снижаются издержки, растёт производительность труда. Важно, что техника приобретается на льготных условиях, и такое взаимодействие с Росагролизингом будет поддерживаться и в дальнейшем, — прокомментировал итоги рейтинг губернатор Саратовской области Валерий Радаев.