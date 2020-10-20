На сегодняшнем заседании координационного совета обсудили отсутствие лекарств в аптеках.

Руководитель управления Росздравнадзора по Саратовской области Дмитрий Цимбал обозначил, что сейчас есть ажиотажный спрос на медикаменты.

Стало меньше арбидола, гриппоферона, эпитромицина в торговых точках, или вообще нет. Но есть аналоги, то есть кагоцел, ингаверин, ибупрофен.

— Вчера министр здавоохранения Михаил Мурашко провел совещание с регионами о пополнении торговых запасов. Сегодня мы подготовили письма в аптечные организации, чтобы они обратили внимание на своевременность закупок, — пояснил он.

Чиновник отметил, что населению надо объяснять, насколько бессмысленно скупать лекарства впрок. Ведь кому они действительно нужны сейчас, вынуждены оставаться без медикаментов.

Ряд дефицитных препаратов относится к минимальному аптечному ассортименту, при проверках он будет проверяться. Руководителей будут привлекать к ответу за нарушение лицензионных требований.