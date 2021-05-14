Компания МТС и сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» в рамках стратегического партнерства запустили первую в России подписку, объединяющую в себе оплату топлива на АЗС и доступ к цифровым продуктам экосистемы МТС. Саратовская область стала одним из первых регионов России, где совместный продукт МТС и «ЛУКОЙЛ» стал доступен автолюбителям.

Единую подписку на услуги МТС и «Лукойла» можно оформить в приложении МТС Cashback. Зарегистрировавшиеся пользователи получают скидку 10 процентов на топливо и набор цифровых сервисов от МТС: доступ к МТС Music на месяц, облачное хранилище «Вторая память» на 80 гигабайт и услугу «Блокировка спам-звонков».

Для того, чтобы активировать подписку, необходимо установить приложение МТС Cashback, перейти в раздел «Акции» — «Подписка на топливо». Новый продукт пока доступен жителям четырех российских регионов – Саратовской и Свердловской областей, республик Татарстан и Башкортостан.

— Наша компания предоставляет своим клиентам большой спектр цифровых сервисов на все случаи жизни, и мы очень рады расширить свою продуктовую линейку благодаря сотрудничеству с таким крупным партнером, как «ЛУКОЙЛ». Это новое и перспективное направление как для пользователей, так и для самих компаний. Приятно, что Саратовская область вошла в число пилотных регионов, где реализуется данный проект. Я надеюсь, что саратовские автолюбители по достоинству оценят его преимущества и удобство, что, в свою очередь, позволит нам расширить границы проекта, включив в него и другие российские регионы, — рассказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.