В министерстве экономического развития Саратовской области прошло первое в этом году заседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

Двое получили такой статус — оказывающий услуги в сфере дошкольного образования детей и производитель спецодежды для социально уязвимых лиц. Это граждане с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, одинокие родители и другие.

С 2021 года таковым в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, планируют предоставлять гранты в размере до 500 тысяч рублей на условиях софинансирования.

Деньги можно направить на оплату аренды, ремонт помещения, приобретение оргтехники, мебели и так далее.

Можно подать заявку на получение этого статуса. Все необходимые материалы для этого расположены в соответствующем разделе на сайте министерства. Телефоны для справок: 26-45-70, 26-14-86, 27-88-96.