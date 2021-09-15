Саратовский центр «Мой бизнес» провел тренинг для предпринимателей «О, дивный новый мир — пошаговый алгоритм предпринимателю по выживанию в цифровой реальности», на котором спикер проекта «Мой бизнес» Лариса Пашацкая рассказала об автоматизации маркетинга.

Основным трендом автоматизации бизнеса являются CRM-системы. Они подразумевают автоматизацию, контроль и аналитику всех сфер бизнеса, значительно упрощая сбор данных, на основе которых возможно принять стратегически важное решение. Это автоматическая система, позволяющая отследить все этапы взаимодействия с клиентом, от поступления заявки до продажи или оказания услуги и получения оплаты.

По словам Ларисы Пашацкой, очень важно иметь под рукой цельную картину состояния вашей компании, раскрывающую тонкости всех ее сфер. Потому что далеко не каждый человек способен одномоментно держать в голове многогранную картину состояния бизнеса, и как следствие — не может видеть проблемные этапы, на которых он теряет клиентов или часть своего дохода. CRM-система — это именно тот инструмент, который поможет грамотно проанализировать все этапы сделки и извлечь из существующей ситуации максимум выгоды.

Спикер приводит в пример распространенную ошибку клиентов о том, что для увеличения прибыли следует уделять больше времени и ресурсов продвижению своего проекта, но это далеко не всегда верно. Как показывает практика, умение грамотно обрабатывать уже имеющийся поток клиентов играет решающую роль в получении прибыли. Активная реклама без умения удержать клиента и выстроить доверительные отношения с ним — это грубая ошибка, лишающая бизнесмена большого процента прибыли.

Бизнес-тренинг прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.