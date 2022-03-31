Армения готова выступить логистическим центром для экспорта саратовских товаров в восточные страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития области.

В Саратове прошли переговоры представителей регионального бизнеса с предпринимателями из Республики Армения. Официальная встреча с главой делегации Ервандом Тарвердяном прошла в Правительстве Саратовской области.

Стороны выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия по многим направлениям, в том числе в сфере IT, увеличении взаимного товарооборота. Кроме того, Армения выразила готовность выступить логистическим центром для экспорта российских товаров в восточные страны.

Ключевой темой для переговоров стала реализация пищевой продукции, хозяйственных и бытовых инструментов.