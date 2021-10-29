Вчера, 27 октября, в рамках «Недели самозанятых» прошел мастер-класс о создании и запуске таргетированной рекламы от центра «Мой бизнес»

Спикер Сергей Токарев объяснил начинающим бизнесменам, что нет смысла заниматься контентом или рекламой до тех пор, пока не появится сильное торговое предложение. Чтобы создать его необходимо определить свою целевую аудиторию и выявить ее ключевую потребность.

По словам Сергея, единственный верный способ успешной рекламы, транслировать то предложение, той аудитории.

Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.