Накануне, 9 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция на тему реализации в Саратовской области нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по решению президента РФ Владимира Путина. Также была рассмотрена эффективность антикризисных мер.

Спикерами выступили исполняющий обязанности министра экономического развития Саратовской области, а также руководители Центра предпринимателя «Мой Бизнес» и других организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

— В Саратовской области зафиксировано более 72 тысяч субъектов МСП, регион занимает 22 место в РФ. Показатели достойные. Более 28 процентов от общей численности занятых в экономике региона — работники МСП, — рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

Несмотря на пандемию, саратовские предприниматели выходили на экспортный рынок и заключали новые контракты. Итогом поездок в Казахстан, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан стало заключение 79 контрактов на сумму порядка 13 миллионов долларов.

— Это дорогого стоит. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в работу, но не привела к ее прекращению. Мы планируем, что на следующий год выставки и бизнес-миссии состоятся, пусть не в таком формате, как раньше, — отметил Александр Храпугин, директор АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области».

Не остались в стороне и саратовские бизнесмены-ремесленники.

— Основная цель — возрождение, сохранение и развитие народно-художественных промыслов в Саратовской области, решая задачи малого и среднего предпринимательства. В 2020 году наши планы менялись, но мы не отменили ни одного мероприятия. За 2020 год прошло 11 мастер-классов, двое из них в формате онлайн. Удалось провести фестиваль «Палитра Ремесел», в котором приняли участие более 220 мастеров из 13 регионов РФ и 13 районов Саратовской области, — объяснил директор АНО «Палата ремесел Саратовской области» Сергей Леонов.

Палата организует повышение квалификации в этой сфере, занимается брендированием мастеров, патентованием. В планах — проведение фестивалей, расширение работы с самозанятыми, создание творческих лабораторий и других коллабораций.