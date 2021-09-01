В ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии участвуют саратовские вертолетчики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области.

Речь идет об экипажах транспортно-боевых вертолетов Ми-8 авиационной эскадрильи Приволжского округа Росгвардии. Такая техника способна сбрасывать до пяти тонн воды на участки, пораженные огнем. Они выполняют максимальное количество полетов в условиях высоких температур и задымленности.

Как сообщает ведомство, сейчас силам, участвующим в тушении пожаров в Приволжье, удалось существенно сократить огненный фронт и предотвратить его критическое приближение к населенным пунктам.