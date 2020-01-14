Медицинские учреждения Саратовской области в достаточной степени укомплектованы лекарствами и койками в случае наплыва больных с гриппом и ОРВИ. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в министерстве здравоохранения региона.

По словам председателя комитета организации медицинской помощи взрослому населению Асят Выковой, погода благоприятствует распространению вирусных инфекций, поэтому в предэпидемический сезон все больницы региона были проверены на наличие в них достаточного количества лекарственных препаратов и мест для больных.

Накануне сезона в Саратовской области была проведена прививочная кампания, в ходе которой вакцинировались от гриппа более 1,107 миллиона человек, что составляет почти 50 процентов населения региона.

Сейчас, по словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, заболеваемость гриппом находится на неэпидемическом уровне, однако небольшой прирост заболевших есть во всех группах населения.

Также в области зафиксирован случай гриппа штамма В. С жалобами на болезнь обратилась непривитая беременная женщина.