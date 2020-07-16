Председатель госдумы Вячеслав Володин рассказал о решении вопросов долгов на 400 миллионов рублей в сфере здравоохранения в Саратовской области.

— Считаю правильным найти средства, которые помогут «расшить» эти долги. И вот это решение сегодня должно состояться. Мы на эти цели сможем направить порядка 300 млн рублей. Губернатор также должен эти вопросы держать на контроле, не допускать закредитованности медицинских учреждений. Больница Саратова зачастую имеет долг в 24-25 миллионов рублей, Вольская ЦРБ — 19 миллионов, Ершовская — 10 миллионов, Марксовская — порядка 16. Больница в Алгае — более 13 миллионов рублей, в Балашове порядка 13 миллионов рублей. Очевидно, у нас может оказаться, что имея вот такие обязательства, просто больницы не смогут выполнять эффективно свои обязательства, — отметил он.

Вячеслав Володин обратился к тем, что отвечает за финансирование в системе здравоохранения с призывом не допускать таких ситуаций и создания «кредиторки».