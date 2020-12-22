Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал на сегодняшнем брифинге о программе повышения качества первичной медпомощи, финансовой обеспечение которой составляет свыше десяти миллиардов рублей.

Предусмотрено строительство шести поликлиник, четырех инфекционных корпусов и других объектов, всего 50. Еще 73 ждет капитальный ремонт, на что предусмотрено 6,3 миллиарда рублей.

Медучреждения будут появляться и на отдаленных территориях.

Также приобретут 1,7 тысячи единиц оборудования на 3,8 миллиарда рублей, установят десять КТ в районах региона и четыре МРТ, закупят 245 единиц автотранспорта.