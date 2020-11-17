На сегодняшнем заседании корсовета министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о транспорте, который поступит в местные лечебные учреждения.

Из федерального бюджета на эти цели направлено 30 миллионов рублей. Заключены контракты на общую сумму свыше 25 миллионов рублей для приобретения 40 машин. 26 из них это Lada Granta, 12 “Нив”, две Lada Largus.

Одна из местных мебельных компаний подарила Lada Granta ГУЗ СО “Саратовская РБ” для оказания неотложной помощи и доставки лекарств.

Поставки машин ожидаются завтра, они будут сразу уходить по работе.