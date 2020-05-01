Полицейские Саратовской области продолжают выявлять нарушителей запрета о рыбалке.

С 20 апреля по 20 июня на Саратовском водохранилище запрещено ловить рыбу всеми видами орудий, кроме поплавочной или донной удочки, спиннингом с берега общим количеством крючков не более двух штук. Прежде всего ловля запрещена в реках Малый Иргиз, Стерех у села Липовка и Чагра.

С 25 апреля по 25 июня запрет действует на реках Большой Узень и его притоках – Дергачи, Ершов, Красный Партизан, Новоузенск, Александров Гай, а также Малый Узень.

С 1 мая по 30 июня запрет на ловлю рыбы действует по всему Волгоградскому водохранилищу, в частности в Саратове.

С момента запрета правоохранители поймали 16 нарушителей. Только за прошедшие сутки в Дергачевском районе был задержан мужчина, который ловила рыбу сетью длиной 90 метров. У него изъяли 332 особи рыбы: 263 леща, шесть ершей, 19 окуней, 42 плотвы, две красноперки.

В Энгельском районе во время рейда с поличным попался мужчина, который рыбачил в реке Березовка. Он снарядился сетью длиной 50 метров. Добычу выпустили в реку.

В Новоузенском районе задержали двоих мужчин, которые на лодке ПВХ также ловили рыбу сетью. Они поймали щуку и карасей в количестве 72 штук.

По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Нарушителям может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от двух до трёх лет, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.