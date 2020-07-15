Сегодня, 15 июля, состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная участию регионального отделения «Боевое братство» в патриотическом бронепробеге «Дорога Мужества».

Пресс-конференцию проводило министерство молодежной политики и спорта Саратовской области совместно с военным братством. На пресс-конференции заместитель министра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая и руководитель организации ветеранов «Боевое братство» и «РСВА» Сергей Авезниязов обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Сергей Авениязов сообщил, что регион достойно представил себя на прошедшем бронепробеге от Москвы до Белгорода и призвал граждан заниматься патриотической работой.

Участники «Боевого братства» поделились своими впечатлениями в качестве участников бронепробега. Скорость колонны редко может превышать 40 километров в час в связи со спецификой военной техники, поэтому участники двигались по проложенному маршруту медленно, но верно.

Напомним, что от Саратовской области в бронепробеге «Дорога мужества» участвовали БТР — 80 и «Тигр». Прошедшая патриотическая акция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году основной тематикой бронепробега являлась битва на Курской дуге. Наши «Тигр» и БТР прошли в колонне из 19 боевых машин со всей России путь от Москвы до Белгорода и обратно.