Сегодня, 6 июля, начинает свое движение Саратовская бронегруппа для участия в патриотической акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики и общественных отношений по Саратовской области.

Саратовские броневики едут до Москвы для участия в бронепробеге «Дорога мужества».

Эта акция проходит уже четвертый год. В 2020 году она начинается 8 июля в 10:00 на Поклонной горе. Тематика этого года посвящена битве на Курской дуге. Стоит отметить, что эта битва являлась самым масштабным танковым сражением в мире.

Бронепробег пройдет с 8 по 15 июля по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. В каждом из этих городов будут возложены цветы к мемориалам павших воинов, посещены места боевой славы, а реставраторы расскажут о военных действиях, в которых участвовала эта техника.

Этот год в России является знаковым, он посвящен памяти и славе. Акция «Дорога мужества» даже вошла в список основных мероприятий этого знакового года. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Инициаторами этой знаковой акции выступила межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». В состав колонны от Саратовской области вошли БТР — 80 и «Тигр».

Саратовскую группу возглавил руководитель организации ветеранов «Боевое братство» и «РСВА» Сергей Авезниязов.