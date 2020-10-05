Руководство СПГЭС подозревается в обмане мэрии Саратова, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Чекисты в ходе оперативной разработки установили, что на основании сфальсифицированных документов и введя в заблуждение чиновников из мэрии Саратова, СПГЭС получило в собственность производственные объекты площади свыше двух тысяч квадратных метров.

В результате городу был причинен материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в июле сообщалось, что на СПГЭС возбуждалось уголовное дело из-за неоплаты электроэнергии на сумму свыше 150 миллионов рублей. Ущерб был причинен ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».

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