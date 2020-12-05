Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил на еженедельном совещании с руководителями медучреждении обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусом.

Отмечается, что медикаменты получили свыше 7,4 тысячи человек, которые лечатся на дому.

По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева из бюджета региона дополнительно выделено 34 миллиона рублей на закупку лекарств для этой категории больных.

—С учетом федеральных дотаций мы сможем в целом обеспечить до 17 тысяч человек, — отметил Роман Бусаргин.

Он подчеркнул, что заключаются новые контракты на поставки. Вопрос по лекарствам как минимум на ближайший месяц решен полностью.