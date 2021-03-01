Саратовский муниципалитет подал иск к ООО “КВС” в размере 1,863 миллиона рублей. Об этом сообщили в мэрии.

Дело в канализационно-насосной станции на улице Ломоносова, 1, которая отводит воды от поселка Техстекло. Ее передал АО “Саратовстекло” в собственность города в 2018 году.

Затраты на содержание станции несет организация, а возмещает их комитет по ЖКХ, который является собственником объекта. Это приносит убытки каждый год.

Однако ООО “КВС” использует станцию, предоставляя услуги водоотведения, поэтому организацию и ожидает встреча в суде.