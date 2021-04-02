Вчера днем, 1 апреля, на набережной Саратова начали спиливать деревья. Местные жители прислали фотографии и отметили, что убирают вполне здоровые деревья, мешающие подрядчику заниматься реконструкцией.

Профессор кафедры «Садово-парковое и ландшафтное строительство» Саратовского аграрного университета Ольга Сокольская отметила, что городские чиновники на заседании в Общественной палате Саратовской области говорили, что не тронут зеленые насаждения.

Говорилось лишь о санитарной опиловке, но никаких документов на это представлено не было.

Само обсуждение прошло 31 марта. Не было представлено бумаг на планировку и посадку, рабочих чертежей, только “нарисованные на компьютере картинки”.

В мэрии отметили, что в этот же день прошла встреча подрядчиков с общественниками, учеными и специалистами по зеленым насаждениям.

В нем приняли участие начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко, профессор кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» СГАУ им. Н.И.Вавилова Александр Терешкин, представитель Саратовской ассоциации ландшафтного дизайна Владимир Чуваткин, генеральный директор ООО «Сады королевы» Ольга Колесниченко, руководитель питомника декоративных растений «Фитон» Анастасия Гущина, член общественного движения «Наши люди» Ольга Бурутина, председатель Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области Юрий Бажуткин, а также жители близлежащих домов.

Анастасия Гущина рассказала о технологии обрезки деревьев и предложила вырубать деревья по очереди.

Делегация осмотрела зеленые насаждения, растущие на среднем ярусе и выявила те, которые мешают благоустройству. Эксперты решили, какие деревья исчезнут с лица земли, а какие останутся без части веток. Но все это — безвредно и вообще на пользу, ведь это “санитарная обработка”.

В дальнейшем пройдет не одна встреча тех, кто не хочет сохранять “лицо и душу Саратова” по меткому выражению Ольги Сокольской.

Напомним, что ранее публиковался обширный список деревьев, которые также вырубят в городе, но уже летом.