Сотрудники Кировской администрации Саратова отреагировали на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о мусорке на улице Жуковского, 18.

Напомним, местные цирковые артисты устроили настоящий перфоманс у горы отходов с выступлением, акробатами и полуобнаженными парнями и девушками.

Чиновники отметили, что на сегодня как раз был запланирован вывоз отходов, веток и смета с контейнерной площадки. Вчера там разместили бункер-накопитель, на сегодняшний момент уже ведутся работы.

Во избежание повторения таких ситуаций УК » Жилищние 25″ и ЖСК «Сокол-66», обслуживающим близлежащие дома, рекомендовали незамедлительно проводить уборку.