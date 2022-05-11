Саратовские чиновники прокомментировали способ высадки деревьев на проспекте Столыпина.

Ранее жителей Саратова смутило, что крупномеры лишь присыпаны землёй, тогда как корни деревьев даже не вкопаны в почву. О своем беспокойстве горожане написали в социальных сетях и попросили местные власти сделать так, чтобы деревья прижились и не погибли.

— Сетка с деревьев снимут, установят систему аэрации полива, после этого засыплют грунт, а деревья зафиксируют растяжками. Грунт будет осаживаться, поэтому сейчас деревья высажены немного завышено, — пояснила начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко.

Также отмечено, что засадка саженцев будет происходить в течение 2-3 лет.