Следователи начали проверку после публикации на одном из сайтов в интернете ролика о нападении собаки на ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Сообщается, что в 11:30 животное набросилось на девочку напротив входа в Городской парк. Ребенок шел с мамой по улице.

Возбуждено уголовное дело на местных чиновников, проверяется, насколько они организовывали отлов, содержание и стерилизацию животных.

Это происшествие будет всесторонне проверено следователями. Обстоятельства произошедшего проверяются.