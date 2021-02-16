Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников минстроя Саратовской области, комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве региона и ГКУ СО «Управление капитального строительства». Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с 2012 года по 31 декабря 2020 года они не сформировали вовремя и в полном объеме государственный жилищный фонд в Саратовской области и не заключили договоры найма жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без родителей.

В итоге на 1 января 2021 года без жилья осталось 5,025 тысячи человек, из них у 2,573 тысячи человек есть решения суда на получение помещений.

В итоге тем пришлось тратить свои деньги на аренду жилья, а число граждан в очереди выросло.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются.

Расследование продолжается.