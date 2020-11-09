На сегодняшнем брифинге в минздраве заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер рассказал об обеспеченности лекарствами в Саратовской области.

Заключены контракты на 30 миллионов рублей, в процессе на еще 50 миллионов. Остальная сумма входит в процесс заключения контрактов.

Более 200 человек получили медикаменты для лечения на дому.

Напомним, Саратовская область получила 91 миллион рублей на закупку медикаментов. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обращался за поддержкой в Минпромторг, во время визита на саратовский аптечный склад ему отчитывались о созданном резерве медикаментов.

Однако председатель ГД Вячеслав Володин во время визита в Саратов не нашел и половины антибиотиков из списка в одной из местных аптек.