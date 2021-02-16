В Саратовской области в 2021 году на отлов бродячих собак и их содержание предусмотрено 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении ветеринарии правительства региона.

Деньги направлены в качестве субвенций из федерального бюджета.

Отметим, что в Саратове строят второй приют для содержания собак, где могут размещаться 300 собак.

Отметим, что в феврале начал работу частный межрайонный приют в Новобурасском районе региона. Часть муниципалитетов заключили с ним соответствующие договоры на отлов и содержание животных.