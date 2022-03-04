Представители муниципалитета проверили работу автобусов в вечернее время. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

В рамках проверки зафиксировали время их прибытия и убытия, а также номера транспортных средств и интервал движения маршрутов, проходящих через Крытый рынок. Затем все собранные данные войдут в акт, который является основой для претензионно-исковой работы в этом направлении

В мэрии также напомнили, что в случае задержек транспорта и возникновения других проблемных ситуаций пассажирам необходимо оперативно сообщать о этом на телефон «горячей линии» Транспортного управления 28-69-48