Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о трех резонансных случаях травматизма на предприятиях малого бизнеса региона.

Он отметил, что расследование ведется, но тенденция настораживает.

—Пока мы говорим о строжайшем выполнении санитарных требований на производствах, сбоит основное – безопасность труда. Прошу профильного зампреда следить за ходом проверки. Этот негативный опыт — сигнал для более тщательного контроля за соблюдением техники безопасности в малых компаниях, — отметил он.