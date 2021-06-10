Итоги участия саратовского завода «ГЭКСАР» в нацпроекте «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, были высоко оценены местными чиновниками.

За полгода работы удалось на 44 процентов повысить выработку на потоке производства электродвигателей, на 31 процент — с 15 до десяти дней сократить время их изготовления. Теперь предприятие может увеличить ежегодный выпуск деталей на 66 процентов — до 30 штук в день. Экономический эффект от всех мероприятий составит свыше 25 миллионов рублей в год. Кроме того, на предприятии инструментам бережливого производства обучили 58 человек, сертифицировали трех тренеров.

Министр экономической промышленности Саратовской области Андрей Разборов отметил, что из всех участников нацпроекта, а их более 70, здесь ситуация отличается в лучшую сторону. И назвал полученный результат чемпионскими.