Сегодня, 10 июня 2021 года, представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации совместно с сотрудниками МКУ «Транспортное управление» провели проверку общественного транспорта на предмет чистоты салонов и наличия систем вентиляции.

Делегация в поселке Юбилейный проинспектировала автобусы №2Д и 90.

Сотрудники проверили, открываются ли форточки и люки, соблюдается ли чистота в салоне автобуса, проводится ли дезинфекция, а также обратили внимание на надлежащую работу оповещения пассажиров.

Нарушения выявили в автобусах маршрута № 90 Основные недостатки — антисанитарное состояние салонов,

рваные пассажирские сидения.

По итогам рейда было составлено четыре акта о выявленных нарушениях в работе водителя автобуса.