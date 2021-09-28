Более полутора миллионов грузовиков зарегистрировали в государственной системе «Платон» российские и иностранные перевозчиков. Они вносят плату за каждый километр использования федеральных автомагистралей. 6,5 тысяч предпринимателей и логистические компании Саратовской области подключили свыше 12,5 тысяч большегрузов, сообщил оператор госсистемы «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС).

Росавтодор отметил , что все средства «Платона» направляются на капитальный ремонт дорог федерального значения. С 2020 по 2022 годы дорожники расширяют с двух до четырех полос движения 600 км автотрасс и капитально ремонтируют более 100 мостов и путепроводов. С учетом этих объектов общий вклад «Платона» увеличился до 3,3 тыс. км, а количество мостовых сооружений превысило 130. Капитальный ремонт мостовых сооружений и расширение дорог, подчеркивают в Росавтодоре, повышает безопасность движения в первую очередь для большегрузного транспорта, миллионов автомобилистов и грузоперевозчиков. Средняя интенсивность движения по выбранным трассам превышает 10 тысяч автомобилей в сутки, а по некоторым превышает 25 тысяч машин.

«Мостами Платона» в Саратовской области стали сразу четыре сооружения: на трассе Р-228 Сызрань – Саратов ‒ Волгоград — мост через реку Елшанка, и на магистрали А-298 мосты через реки Большая Чалыкла, Чёрненькая и путепровод через двадцатиметровый овраг.

На федеральных дорогах всей страны, по которым перевозят грузы и саратовские перевозчики, до конца 2021 года, благодаря средствам, поступившим из государственной системы «Платон», дорожники расширят до четырех полос 60 км автодороги Р-404 Тюмень ‒ Тобольск ‒ Ханты-Мансийск в Тюменской области, 18 км трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике, 30 км автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области.

В Приволжье четырехполосными станет часть трассы М-7 «Волга» — в Татарстане в 55 км от Мензелинска. В Оренбургской области в 3 км от Оренбурга расширят шестикилометровый участок трассы М-5 «Урал», в Марий Эл – восьмикилометровый отрезок дороги Р-176 «Вятка» в 31 км от Чебоксар. В паре километров от Ульяновска вдвое шире станет участок трассы Р-178 Саранск — Сурское -Ульяновск. В Чувашии уже капитально отремонтировали 17 км трассы М-7 «Волга».

Кроме того, намечено открытие и нескольких десятков мостовых сооружений. Наиболее крупными из них являются мост через реку Зун-Мурино на трассе А-333 Култук – Монды ‒ граница с Монголией в Республике Бурятия (228 м) и мост через реку Вуокса на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области (205 м). проезд по большинству ремонтируемых мостов вовсе был ограничен для грузовиков.

Ранее за счет дополнительного финансирования от «Платона» были построены и отремонтированы более 2 000 км проблемных дорог в 40 городах и регионах, 700 км федеральных трасс на выбранных грузоперевозчиками участках 10 автодорог и 31 мост в 20 субъектах РФ. Среди крупнейших дорожных объектов – Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Затонский мост в Уфе, Белореченский мост в Краснодарском крае, мост через Волгу в подмосковной Дубне, Гоголевский путепровод в Петрозаводске, Свердловский мост в Пензе, мост через Терек в Чеченской Республике, а также важные переправы в Бурятии и Удмуртии. На сайте системы «Платон» открыт специальный раздел об отремонтированных мостах и автотрассах — dorogi.platon.ru.

— Мы видим улучшение качества трасс, попавших в более ранние проекты, если сбор обратной связи о повреждениях дорог и мостов через профильные порталы позволяет оперативнее определить препятствия для качественной работы транспортной компании, то это хорошая практика, — отметили в одной из крупнейших российских логистических компании «Деловые линии».

Представитель «Деловых линий» добавил, что для грузоперевозчиков в первую очередь важен результат работы уплаченных в систему средств, а им как раз является улучшение дорожной инфраструктуры.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов добавил, что было бы интересно, чтобы средства от «Платона» выделили исключительно на одну-две федеральные трассы, которые на сегодня сильнее отстают от нормативного содержания или на которые больше жалоб от автомобилистов и перевозчиков.

«Чтобы эти дороги полностью ремонтировались, увеличивалось количество полос, стоянок для фур. И далее постепенно платоновские допсредства шли бы на другие трассы целиком. Это показательнее, да и перевозчики смогли бы на конкретных примерах оценить результаты работы системы, — считает он. — Здесь можно было бы использовать специальные датчики, измеряющие вибрацию машины для оценки качества полотна. На основе этого можно было бы создать интерактивную карту состояния дорог, чтобы как минимум раз в год по трассам проезжали спецавтомобили и обновляли статистику. Это как «гугломобили» с фотокамерами для обновления панорам улиц, только с устройствами для анализа дорожного полотна».

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений государственная система «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок, подчеркивает Росавтодор.

Также «Платон» помогает дорожникам определить самые загруженные федеральные трассы, что дает дополнительную информацию и позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей, говорится в отчете госсистемы. В топ-5 «федералок» с наибольшей интенсивностью движения многотонных фур входят М-5 «Урал», М-7 «Волга», Большая и Малая бетонка в Московской области, а также М-4 «Дон».