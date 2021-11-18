В Саратове начат сбор средств на строительство монумента Петру I на Музейной площади и на установку стелы «Город трудовой доблести» в сквере «Заводской». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Депутаты Саратовской городской Думы не остались в стороне от реализации данных проектов и перечислили фонду личные средства.

—Памятники ставят, чтобы мы помнили о прошлом. Правление Петра I и трудовой подвиг простых людей в годы Великой Отечественной войны – судьбоносные периоды нашей истории. Оставить в памяти поколений зримые свидетельства этих эпохальных событий важно для всех нас. Поддерживать такие проекты необходимо для сохранения преемственности времен, — прокомментировал председатель представительного органа Дмитрий Кудинов.

Также поддержал акцию депутат Вячеслав Тарасов.

-Память о деяниях наших выдающихся предков – основа для воспитания подрастающих поколений в традиции уважения к родной истории. Такие мемориальные объекты – это маяк народной памяти, ориентир, который вдохновляет и объединяет нас, — сказал он.