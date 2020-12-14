Из-за пандемии массовые мероприятия, в том числе на Новый год, запрещены.

Однако это не мешает детям придумывать, костюм кого они бы хотели на праздник.

Аналитики одной из торговых интернет площадок провели исследование и узнали, о чем мечтают малыши.

Самым популярным стал наряд снеговика, на него приходится четыре процента от всех запросов по городу. Три процента приходится на костюм гнома, 2,5 процента граждан приобрели бы своему ребенку наряд зайчика, два процента — пирата и елочки.

В среднем покупка обойдется в 500 рублей. “Пираты” подорожали на 43 процента, а костюмы гнома и елочки остались на прошлогоднем уровне.

За 600 рублей можно нарядить своего ребенка в зайчика, этот костюм подешевел на 14 процентов.